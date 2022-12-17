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القوات الأوكرانية تقصف بلدة في لوغانسك بصواريخ هيمارس

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القوات الأوكرانية تقصف بلدة في لوغانسك بصواريخ هيمارس
Globallookpress
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قالت ممثلية جمهورية لوغانسك في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية قصفت بصواريخ هيمارس بلدة شاستيا القريبة من لوغانسك.

وذكرت الممثلية في بيانها، أن الجيش الأوكراني استهدف المدينة هذه المرة بثلاث قذائف صاروخية.

وأضافت: "تم في الرابعة صباحا تسجيل قصف أوكراني استهدف بلدة شاستيا بثلاث قذائف صاروخية من طراز هيمارس".

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وفي يوم أمس قصفت القوات الأوكرانية المركز السكني ستاخانوف التابع لجمهورية لوغانسك، بثلاث قذائف صاروخية من راجمات هيمارس الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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