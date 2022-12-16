القوات الأوكرانية تقصف ستاخانوف ولانتراتوفكا ودونيتسك بالمدفعية والصواريخ

قالت ممثلية جمهورية لوغانسك في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب الأوكرانية، إن قوات كييف استهدفت ستاخانوف بثلاث قذائف صاروخية من راجمات "هيمارس" الأمريكية.

وأضافت الممثلية في بيانها اليوم: "قصفت الفصائل المسلحة الأوكرانية المركز السكني ستاخانوف في الساعة الثانية و26 دقيقة، بثلاث قذائف صاروخية من راجمات "هيمارس" الأمريكية. وفي الساعة 4:10 صباحا، أطلقت القوات الأوكرانية ثلاثة صواريخ من نفس الطراز على المركز السكني لانتراتوفكا".

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وأطلقت القوات الأوكرانية 14 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم (التي يستخدمها الناتو)، على منطقتي كيروفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك وذلك خلال 20 دقيقة فقط من صباح اليوم الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، فتحت القوات الأوكرانية النار على حي نيكيتوفسكي في جورلوفكا، وذلك في الساعة 7:36 صباحا، وأطلقت 5 قذائف مدفعية من عيار 155 مم.

ويوم أمس، أطلقت القوات الأوكرانية 40 صاروخا من طراز غراد على منطقتين بوسط دونيتسك.

وقال عمدة المدينة أليكسي كوليمزين، إن وسط دونيتسك تعرض لأكبر قصف منذ عام 2014.

المصدر: نوفوستي