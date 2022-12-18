تركيا تتبرع بمعدات جوية للقوات المسلحة الجورجية

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد أن الحكومة التركية سلمت معدات خاصة للمطار وقطع غيار للمروحيات العسكرية لقوات الدفاع الجورجية.

وقالت الدفاع التركية في بيان لها إن "قيادة الطيران والدفاع الجوي التركية تبرعت بقطعتين من المعدات الخاصة للمطار وقطع غيار لمروحيات UH-1H."

وجرت مراسم التسليم في قاعدة مارنيولي الجوية قرب العاصمة الجورجية تبليسي، حيث قام قائد قوات الدفاع الجوي الجورجية سيرغو نينوا والملحق العسكري التركي بوراك ألتينر بتوقيع مذكرة بهذا الشأن.

وأشارت الدفاع التركية إلى أن تسليم العتاد جاء في إطار اتفاقية التعاون العسكري المالي بين الدولتين.

Turkey Republic 🇹🇷 transferred two aerodrome maintenance vehicles and Spare parts for UH 1H "Iroqouis" Helicopter to Georgia 🇬🇪

The ceremonial was held in Marneuli



(In 2020 Turkey allocated 100 million Lira for modernization of Marneuli military airport) pic.twitter.com/rbFF1TMr17 — G.Shavdatuashvili🇬🇪 (@_Blackbearson_) December 18, 2022

المصدر: "تاس"