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المعارضة البلغارية تطالب بوقف تزويد كييف بالأسلحة

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المعارضة البلغارية تطالب بوقف تزويد كييف بالأسلحة
Legion-Media
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دعا تحالف المعارضة البلغارية بقيادة رئيس الحزب الاشتراكي، رومين راديف، إلى استخدام حق النقض "الفيتو" في الاتحاد الأوروبي، وتعطيل قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأوضح تحالف المعارضة في بيانه، أن حق النقض "الفيتو" ضد تزويد أوكرانيا بالأسلحة يستند إلى بنود دستورية، وينبع من منطلقات أخلاقية.

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ووفقا لراديو BNR، فإن البرلمان البلغاري صادق في وقت سابق على اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع البلغارية والأوكرانية، حول تقديم المساعدات العسكرية لنظام كييف.

وعرف راديف بمواقفه المعارضة لجرّ بلغاريا إلى الأزمة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية وقبلها.

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المصدر: نوفوستي

 

 

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