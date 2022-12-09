بلغاريا: لن نوفر أنظمة صواريخ "إس -300" ولا مقاتلات "ميغ- 29" لأوكرانيا ضمن حزمة المساعدات العسكرية

وافق البرلمان البلغاري اليوم الجمعة ،على أول حزمة مساعدات عسكرية الى أوكرانيا تتضمن قائمة سرية بالأسلحة أعدتها الحكومة.

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وصوت البرلمان بأغلبية 148 صوتا مقابل 46 مع امتناع مشرع عن التصويت لصالح ارسال أسلحة إلى كييف بعد أشهر من الخلاف حول هذه القضية في دولة البلقان العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث وافقت بلغاريا في السابق على إصلاح معدات عسكرية أوكرانية في مصانعها، لكنها رفضت إرسال أسلحة مباشرة بسبب معارضة الرئيس رومين راديف والأحزاب السياسية الموالية لموسكو.

وكانت بلغاريا، إضافة إلى هنغاريا، الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي رفضت في البداية منح أوكرانيا أسلحة.

وفي حين أن القائمة الكاملة للأسلحة لا تزال سرية، إلا أن أعضاء بالحكومة قالوا للصحفيين قبل التصويت إن الحزمة تضمنت أسلحة خفيفة وذخيرة.

وأوضح وزير الدفاع ديميتار ستويانوف في مقابلة تلفزيونية أن المساعدة "تتماشى تماما مع أولويات أوكرانيا"، بينما أكد أن "بلغاريا لن توفر أنظمة صواريخ إس -300 ولا طائرات مقاتلة من طراز ميغ- 29".

كما صادق البرلمان على اتفاقية بين وزارتي الدفاع في بلغاريا وأوكرانيا حول نقل أسلحة ومعدات وذخيرة، وتتضمن الاتفاقية تدريب ما يصل إلى 60 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية على العمل في مجال الطب القتالي.

المصدر: "أ ب"