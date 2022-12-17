صحيفة: الكونغرس يعلن الحرب على المصالح الوطنية الأمريكية

اعتبرت صحيفة The American Conservative، أن مصادقة الكونغرس الأمريكي على رفع الميزانية المقدمة لنظام كييف، تعني إعلانه حربا شاملة على المصالح الوطنية الأمريكية.

وأوضح الكاتب الأمريكي برادلي ديفلين للصحيفة، نقلا عن نائب الحزب الجمهوري عن تكساس تشيب روي، "أن قانون الدفاع الوطني (NDAA) الذي يقره الكونغرس الأمريكي سنويا، بهدف تحديد الإنفاق والأولويات الدفاعية، قدر بقيمة 860 مليار دولار للعام 2023، وهذا المبلغ أعلى بنسبة 8% من ميزانية العام الماضي، كما مرر إلى مجلس النواب قبل أقل من 48 ساعة من قراءته، مشيرا إلى أن المصادقة على القانون تمت من خلال تجميد القواعد الأساسية للمجلس".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن بعض بنود القانون تظهر تصميما من مجلس الشيوخ، على إبقاء الولايات المتحدة جزءا من الأزمة الأوكرانية بهدف معاقبة موسكو، بسبب تشبثه بالحرب الباردة مع روسيا إلى اليوم.

وأكد أن مبادرة المساعدة الأمنية لكييف، ستؤزم الأزمة الأوكرانية، فهي تمنح البنتاغون الضوء الأخضر للتسلح، وتزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات الأمريكية، بقدر ما تقتضيه الحاجة.

وأضاف، أنه رغم الانتقادات التي واجهها مشروع القانون من قبل الحزب الجمهوري إلا أن الكونغرس أقره دون إجراء أي تعديل.

ودعا ديفلين إلى إنهاء التجربة الأمريكية في تصدير الديمقراطية الليبرالية إلى العالم، قبل أن تتسبب في خسائر كبيرة لا معنى لها.

المصدر: تاس