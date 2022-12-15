الكونغرس يدعو بايدن للسعي في استبعاد روسيا من مجلس الأمن

قدم عضوا الكونغرس الأمريكي ستيف كوهين وجون ويلسون، قرارا يدعو الرئيس جو بايدن إلى السعي لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة" فورين بوليسي"، قال كوهين وويلسون، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة "انتهكت أهداف ومبادئ الأمم المتحدة"، فيما يسعيان من الإدارة الأمريكية للعمل على، "خطوات تهدف إلى الحد من امتيازات روسيا في الأمم المتحدة".

ويتضمن القرار، الذي تمكنت الصحيفة من الحصول عليه، التأكيد على أن موسكو "ارتكبت انتهاكات جسيمة" لميثاق الأمم المتحدة، مما "يلقي بظلال من الشك على حقها في شغل مقعد في مجلس الأمن".

وكما تشير الصحيفة، فإن هذا النوع من القرارات رمزي إلى حد ما ويشير إلى المزاج السائد في الكونغرس الأمريكي، ولكنه ليس ملزما للبيت الأبيض.

المصدر: نوفوستي