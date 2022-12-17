الخارجية الروسية: بولندا حولت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى "مكان مسموم" لتصفية الحسابات

قال يوري بليبسون مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، إن بولندا خلال رئاستها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حولت هذه المنصة إلى "مكان مسموم" لتصفية الحسابات.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "هذا غير مقبول، ولكن هذا بالضبط ما تمارسه بولندا في محاولة لإخضاع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمصالحها الأنانية، واستخدامها كأداة لإثارة المواجهة. هذه المنصة التي كان بمقدورها المساعدة في التغلب على انعدام الثقة المتبادل وزيادة القدرة على التنبؤ بالنظام الأمني ​​في المنطقة الأوروبية الأطلسية، تحولت من خلال جهود الرئاسة البولندية إلى مكان شديد السمية لتصفية الحسابات السياسية، حيث يتم انتهاك قواعد الأخلاق الدبلوماسية، وعرقلة عمل الدبلوماسيين الروس والبيلاروسيين".

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ووفقا له، أظهرت بولندا مثالا صارخا على كيفية عدم جواز ممارسة رئاسة المنظمة. في العام المقبل، ستنتقل رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مقدونيا الشمالية.

وقال: "ندعو مقدونيا الشمالية، إلى بناء عملها بما يتفق بدقة مع قرارات المجلس الوزاري في بورتو في عام 2002 بشأن دور رئاسة المنظمة ونظامها الداخلي".

المصدر: تاس