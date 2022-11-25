وفد أوكرانيا يعلن مقاطعة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

صرح نائب الحزب الرئاسي "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني يفهين كرافتشوك، بأن الوفد الأوكراني سيقاطع عمل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوجود روسيا فيها.

وكتب على حسابه في "فيسبوك": "اليوم نحن الوفد الأوكراني، نقاطع العمل في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى تتمكن هذه المنظمة الدولية من تشكيل موقفها الخاص تجاه مشاركة الروس فيها".

ويوم الجمعة، لم تتمكن اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من اتخاذ قرار بإنهاء عضوية روسيا في المنظمة، وانضم ممثلو ليتوانيا وإستونيا إلى احتجاجات الوفد الأوكراني بشأن هذه القضية، وفقا لما ورد في صحيفة "برافدا" الأوروبية.

وتنعقد الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس الأمن والتعاون في أوروبا، بمدينة وارسو في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر.

ومن غير المتوقع اتخاذ قرارات في إطار هذه الدورة، ولا يمكن للوفد الروسي المشاركة فيها بشكل كامل بسبب رفض وارسو منح تأشيرات الدخول لهم.

ووفقا لفلاديمير دشاباروف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية، فإن مشكلة وصول البرلمانيين الروس إلى أحداث منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أصبحت منهجية.

وأشار إلى أن تطبيق تدابير تقييدية أحادية الجانب ضد أعضاء الوفد الروسي لم يسمح بمشاركته في الدورة السنوية في برمنغهام في يوليو من هذا العام، والآن الوضع مع العمل الكامل للوفد الروسي في دورة وارسو تطور وفقا لسيناريو مشابه.

المصدر: تاس