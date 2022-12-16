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موسكو: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا "غير شرعية"

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موسكو: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا
AP Alastair Grant
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وصفت بعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا بأنها غير شرعية، وأشارت إلى أنها تتعارض مع نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية.

وأكدت أن فرض العقوبات أصبح الأداة المفضلة للتأثير بالنسبة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية .

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وأضافت: "من الواضح للجميع أن الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الدول ذات السيادة، ووسائل تحقيقه لذلك غير شرعية".

ونوهت إلى أن القيود المفروضة تتعارض مع المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة رسميا عن حزمته التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT

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