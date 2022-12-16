الاتحاد الأوروبي يعلن عن الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا رسميا

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة رسميا عن حزمته التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتفرض العقوبات الأوروبية الجديدة على نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، وزير التنوير سيرغي كرافتسوف، ووزير العلوم والتعليم فاليري فالكوف، وزير العمل أنطون كوتياكوف ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير العدل قسطنطين تشويتشنكو.

وطالت العقوبات كذلك عددا من الشخصيات الثقافية والإعلامية الروسية، بمن فيهم المخرج نيكيتا ميخالكوف والمغني غريغوري ليبس ومقدمة البرامج التلفزيونية مارينا كيم، والإعلامي بوريس كورتشيفنيكوف وغيرهم.

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات كذلك على ابنتي الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عائشة وكارينا.

إقرأ المزيد

وأدرج الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات عددا من وسائل الإعلام الروسية التي اتهمها بـ "التضليل والتلاعب بالمعلومات بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي". وقرر وقف بث قنوات "إن تي في" و"روسيا 1" و"رين تي في" و"القناة الأولى".

وفي ما يخص الإجراءات الاقتصادية، فرضت بروكسل حظرا كاملا على التعامل مع بنك عموم روسيا لتنمية الأقاليم، وجمد أصول اثنين من البنوك الروسية الأخرى.

وحظر الاتحاد كذلك تقديم خدمات الإعلانات التجارية ودراسات السوق واستطلاعات الرأي العام واختبار المنتجات والرقابة الفنية للمنتجات للجهات الروسية.

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا توسيع الحظر على تصدير المنتجات والتقنيات المتعلقة بالطيران والقطاع الفضائي، الذي بدأ يشمل لمحركات للطائرات وقطع الغيار لها، إضافة للطائرات المسيرة.

وحظر الاتحاد الأوروبي الاستثمارات في استخراج الموارد الطبيعية في روسيا.

ويحظر على مواطني دول الاتحاد تولي مناصب إدارية في شركات حكومية أو خاضعة لسيطرة الحكومة الروسية.

ويتضمن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي إعفاءات من العقوبات متعلقة برفع تجميد الأصول لبعض الجهات التي "لعبت دورا مهما في التجارة الدولية للمنتجات الزراعية والأغذية، بما في ذلك القمح والأسمدة".

المصدر: نوفوستي