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واشنطن: لا نلمس أي دعم بيلاروسي جديد لروسيا في أوكرانيا

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واشنطن: لا نلمس أي دعم بيلاروسي جديد لروسيا في أوكرانيا
Globallookpress Chris Kleponis - Pool via CNP
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن واشنطن لا ترى أن بيلاروس بدأت تقديم دعم جديد لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال كيربي ردا على سؤال حول حشود القوات الروسية والبيلاروسية قرب الحدود الأوكرانية: "لا تطور جذريا في دعم بيلاروس لروسيا".

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وأشار إلى أن بيلاروس قدمت أراضيها لنشر القوات الروسية وقدمت دعما مختلفا للجيش الروسي.

وأضاف: "هذا ليس تطورا جديدا للأحداث".

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات البيلاروسية، فيكتور غوليفيتش، أن السلطات البيلاروسية تولي الاهتمام الأكبر للحدود مع أوكرانيا، لكونها "مصدر القلق الأكبر" لبيلاروس.

المصدر: تاس

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