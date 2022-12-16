ليتوانيا توقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء راجمات "هيمارس"

قال وزير دفاع ليتوانيا ارفيداس أنوشوسكاس، إن بلاده وقعت على عقد مع الولايات المتحدة لشراء ثماني منظومات راجمات صواريخ من طراز "هيمارس".

وأضاف الوزير الليتواني، في حديث للصحفيين بعد اجتماع في البنتاغون مع نظيره الأمريكي لويد أوستن: "وقعنا اليوم عقدا مع الولايات المتحدة لشراء ثماني راجمات صواريخ من طراز هيمارس".

في وقت سابق، تحدثت بعض وسائل الإعلام، عن شراء ليتوانيا لذخيرة لهذه الراجمات بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.

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ووفقا لبيان صحفي صدر عن البنتاغون، ناقش الوزيران كذلك، التعاون العسكري الثنائي والمساعدة لأوكرانيا والاستعدادات لقمة الناتو التي ستعقد في فيلنيوس في يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي