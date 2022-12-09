منظومة "هيمارس" الأمريكية على قائمة مشتريات دول البلطيق

أعلن رئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز أن دول البلطيق تقود حاليا عملا مشتركا للاستحواذ على منظومة صورايخ "هيمارس" الأمريكية.

وقال كارينز: "مع الأخذ بالحسبان قمة الناتو في فيلنيوس العام المقبل، يجب أن نواصل، كما فعلنا حتى اللحظة، بكل الطرق المُمكنة، تنفيذ عمليات الشراء المشتركة."

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيريه الليتواني والإستوني بعد اجتماعهم في ريغا: "الآن هناك عمل مشترك بشأن (شراء) أنظمة الراجمات الصاروخية هيمارس وسنواصل البحث عن طرق أخرى لكيفية توحيد الجهود بشكل فعّال لضمان أمننا الفردي والجماعي."

وأوضح رئيس وزراء لاتفيا أن دول البلطيق تعتزم مواصلة العمل مع حلفاء الناتو لضمان تنفيذ الاتفاقيات المنبثقة عن قمة الناتو في مدريد، حيث تقرّر فيها رفع مستوى تواجد قوات الحلف في دول البلطيق إلى مستوى الفرقة المنتشرة بصورة دائمة.

المصدر: نوفوستي