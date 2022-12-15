مصادر دبلوماسية: الاتحاد الأوروبي أقر الحزمة التاسعة من العقوبات على روسيا

قال دبلوماسيون مساء يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أقر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، دون كشف أي تفاصيل.

وأفادوا بأنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي "إجراء مكتوبا"، بحلول ظهر الجمعة.

إقرأ المزيد

وقال أحد الدبلوماسيين "تمت الموافقة على العقوبات.. إجراءات مكتوبة ستتم ظهر الغد".

وذكر مراسلنا أنه تم إرجاء النقاشات المتعلقة بأزمة تسقيف الغاز إلى يوم الاثنين القادم.

وأشار إلى أنه وحتى اللحظة لم ينتهي الاجتماع ولم يتم الإيفاد بخصوص موعد المؤتمر الختامي للقمة المنعقدة حتى الآن.

وأوضح المراسل أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا تشمل إدراج نحو 200 شخصية روسية وكيان على قائمة الحظر الأوروبية.

هذا، وعرضت المفوضية الأوروبية في 7 ديسمبر مقترحاتها بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا منذ انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتتضمن الحزمة إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة الروسي وحظرا على توريدات الطائرات المسيرة إلى روسيا وتوسيع حظر الصادرات، خصوصا بشأن المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

وكان مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أكد منذ أيام، أن دول الاتحاد لم تتمكن من الاتفاق على حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا خلال اجتماع وزراء الخارجية، مشيرا حينها إلى أن الخلافات لا تزال قائمة.

وصرح بوريل وقتها بأن اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي سيكون طويلا وصعبا للغاية.

المصدر: وكالات