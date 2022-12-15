وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يؤجل إقرار الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في بروكسل قوله إن الاتحاد الأوروبي قد يؤجل إقرار الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا بسبب مواقف بولندا ودول البلطيق.

وقال المصدر إن "هناك بعض التأخير في ما يتعلق بالحزمة التاسعة للعقوبات، حيث يصر بعض الدول الأعضاء على موقف أكثر شدة بشأن تصدير الأسمدة عبر الموانئ في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن الحديث يدور عن بولندا ودول البلطيق الثلاث، هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

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وأعرب المصدر عن الاعتقاد بأن دول الاتحاد الأوروبي لن تتمكن على الأرجح من الاتفاق على المستوى السياسي اليوم الخميس، ولكن حتى إن حدث ذلك، سيكون من الضروري دراسة مسودة العقوبات وإنجاز صياغتها من الناحية القانونية، ما سيتطلب عدة جولات إضافية من المشاورات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت في 7 ديسمبر مقترحاتها بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا منذ انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وتتضمن الحزمة إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة الروسي وحظرا على توريدات الطائرات المسيرة إلى روسيا وتوسيع حظر الصادرات، خصوصا بشأن المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

المصدر: نوفوستي