عارضت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وقف إطلاق النار المؤقت عشية رأس السنة الجديدة.

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أعلن عن ذلك نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أليكسي غروموف، حيث قال في إفادة صحفية له اليوم الخميس: "سؤال مثير للاهتمام بشأن الوقف المؤقت لإطلاق النار، أعتقد أنه سيكون هناك وقف كامل لإطلاق النار فقط عندما لا يبقى محتل واحد على أراضينا". إجابة على سؤال بهذا الخصوص.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إنه لم يتلق أي مقترحات لهدنة عشية رأس السنة الجديدة من كييف.

المصدر: نوفوستي