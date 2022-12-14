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بعد توقيع بايدن قانون زواج المثليين.. واجهة البيت الأبيض تتزين بألوان قوس قزح!

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بعد توقيع بايدن قانون زواج المثليين.. واجهة البيت الأبيض تتزين بألوان قوس قزح!
واجهة البيت الأبيض تتزين بألوان قوس قزح
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أضاء الرواق الجنوبي للبيت الأبيض بألوان قوس قزح مساء أمس الثلاثاء بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس.

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ووقع بايدن التشريع خلال حدث احتفالي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور أكثر من 2000 شخص، حيث قال: "الطريق في الوقت الحالي طويل، لكن أولئك الذين يؤمنون بالمساواة والعدالة لم يستسلموا أبدا".

وعرض البيت الأبيض الأضواء خلال الحفل لكن ألوان قوس قزح أصبحت أكثر إشراقا مع غروب الشمس بعد ساعات.

وخلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أضاء البيت الأبيض الجانب الشمالي من المبنى بألوان قوس قزح في أعقاب حكم المحكمة العليا الشهير Obergefell v. Hodges في عام 2015، والذي يضمن حقا دستوريا للزواج من نفس الجنس.

ويطالب القانون الحكومة الفيدرالية والولايات بالاعتراف بالزيجات التي تتم بشكل قانوني في الولايات الأخرى، وإلغاء قانون الدفاع عن الزواج، وهو مشروع قانون عام 1996 يعترف بالزواج على أنه "اتحاد قانوني فقط بين رجل وامرأة كزوج وزوجة".

المصدر: "The Hill"

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