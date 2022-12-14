روسيا تكشف حجم محصولها من الحبوب لهذا العام

قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، إنه تم جمع حوالي 150 مليون طن من محصول الحبوب في البلاد.

وأضاف وزير الزراعة في كلمة أمام أعضاء مجلس الدوما، اليوم الأربعاء، أن "مزارعي الحبوب حققوا محصولا قياسيا من الحبوب ... وبلغ وزن الكمية الصافية، حوالي 150 مليون طن".

كذلك أكد باتروشيف أن محصول بنجر السكر وفول الصويا والبطاطا والخضروات والفاكهة سجل ارتفاعا، وتجاوز محصول العام الماضي.

وفي وقت سابق أعلن وزير الزراعة الروسي استعداد بلاده لتزويد الدول الفقيرة بما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب مجانا خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وفي نفس السياق انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إغفال الغرب للمشاكل التي تعاني منها القارة الإفريقية، مؤكدا عزم روسيا على مواصلة تعاونها مع هذه القارة وتقديم كل أشكال الدعم لها.

المصدر: نوفوستي