روسيا تتبرع للدول الفقيرة بـ500 ألف طن من الحبوب دون مقابل

أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن روسيا مستعدة لتزويد الدول الفقيرة بما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب مجانا خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وقال باتروشيف لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "بالنظر إلى أن روسيا كانت دائما ولا تزال شريكا موثوقا به، وعلى استعداد لتزويد العالم بالكمية اللازمة من الغذاء، فإن بلدنا على استعداد لتوريد ما يصل إلى 500000 طن من الحبوب إلى الدول الفقيرة مجانا في الأشهر الأربعة المقبلة. وسنفعل ذلك أيضا بالتعاون مع شريكنا الموثوق به تركيا".

المصدر: تاس