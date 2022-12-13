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البنتاغون: واشنطن لم تشهد أي نشاط عسكري لبيلاروس بالقرب من الحدود الأوكرانية

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البنتاغون: واشنطن لم تشهد أي نشاط عسكري لبيلاروس بالقرب من الحدود الأوكرانية
Legion-Media
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قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر،إن واشنطن تراقب عن كثب الوضع في المنطقة، ولا ترى حتى الآن أي نشاط عسكري من بيلاروس بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال رايدر: "في الوقت الحالي، لا نرى أي نشاط عبر الحدود يذكر من بيلاروس بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف رايدر أنه لا يريد الإفصاح عن أي معلومات، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع "في المنطقة بما في ذلك في بيلاروس".

وذكر رايدر، سابقا إن الولايات المتحدة لم تجد أي دليل على استخدام المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لأغراض غير قانونية.

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المصدر: تاس 

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