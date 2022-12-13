البنتاغون: أوكرانيا لم تستخدم المساعدات العسكرية لأغراض غير مشروعة

قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة لم تجد أي دليل على استخدام المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لأغراض غير قانونية.

وقال رايدر في إفادة للصحفيين: "في الوقت الحالي ليس لدينا معلومات أو معلومات موثوقة تشير إلى أي تحويل للمساعدات الأوكرانية إلى أغراض غير قانونية، وأعتقد أن النتائج تتحدث عن نفسها".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق أنها أرسلت مفتشين إلى أوكرانيا، للسيطرة على الاستخدام المستهدف للأسلحة والذخيرة المنقولة إلى أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي