أردوغان: اكتشفنا حقلا نفطيا يعد واحدا من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف حقل نفطي شرقي البلاد، يعد واحدا من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022.

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وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة التركية، قال أردوغان: "اكتشفنا حقلا نفطيا شرقي البلاد صافي احتياطه يبلغ 150 مليون برميل، وهو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022، وقيمة احتياطاته 12 مليار دولار".

وأكد أردوعان أن "معدل التضخم سينخفض إلى 40% خلال شهور، وإلى 20% خلال 2023"، لافتا إلة أن تركيا "تسعى إلى زيادة سعة الخزانات إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي".

وأكمل: "سجلنا زيادة في الصادرات والقوة العاملة، والعملة الأجنبية للبنك المركزي"، متابعا: "نسعى إلى وضع تركيا في دائرة الدول الكبرى على الصعيد العالمي".

المصدر: "الأناضول" + "TRT"