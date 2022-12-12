دونيتسك.. جرحى بينهم أطفال جراء قصف أوكراني بصواريخ "غراد" للأحياء السكنية في المدينة

أصيب 9 أشخاص بجروح بينهم طفلان جراء تعرض المناطق السكنية في مدينة دونتسك وضواحيها لقصف القوات الاوكرانية بصواريخ غراد والمدفعية.

وقال مراسلنا: "أصيب تسعة أشخاص من بينهم طفلان جراء تعرض المناطق السكنية في مدينة دونتسك وضواحيها لقصف القوات الاوكرانية بصواريخ غراد والمدفعية، كما أدى هذا القصف الى تضرر عشرات المنازل والمباني السكنية إضافة إلى استهداف أحد الأسواق الشعبية في المدينة وأربعة مرافق بنى تحتية في المدينة".

وتواصل القوات الأوكرانية قصف أراضي جمهورية دونيتسك بشكل يومي، واستهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في المدينة.

المصدر: RT