دونيتسك: مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين بقصف أوكراني على أراضي الجمهورية خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن المقر ونشر في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أي من الساعة 08:00 صباح 5 ديسمبر الجاري وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الثلاثاء، أدى القصف الأوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 مدنيين آخرين بجروح".

المصدر: نوفوستي