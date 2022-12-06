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دونيتسك: مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني

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دونيتسك: مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني
AP
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أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين بقصف أوكراني على أراضي الجمهورية خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن المقر ونشر في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أي من الساعة 08:00 صباح 5 ديسمبر الجاري وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الثلاثاء، أدى القصف الأوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 مدنيين آخرين بجروح".

المصدر: نوفوستي

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