احتراق منزلين وتدمير كنيسة في دونيتسك بقصف أوكراني

أفادت وكالة "نوفوستي" باشتعال النيران في منزلين وسط دونيتسك بعد هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على المدينة ليلة اليوم الاثنين.

وقالت أن أحد المنزلين تشغله وكالة خدمات جنائزية.

وأضافت أن كنيسة ميلاد المسيح في دونيتسك تضررت جراء القصف الأوكراني.

وقال المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية، في وقت سابق أن القوات الأوكرانية أطلقت في الليلة الماضية 10 صواريخ من أنظمة "غراد" الصاروخية على منطقة فوروشيلوفسكي وسط دونيتسك.

وجاء في بيان نشره في صفحته على "تلغرام": "تم تسجيل القصف من جانب القوات الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 03:49 – التجمع السكني تونينكويه – مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي) – حيث تم إطلاق 10 صواريخ من أنظمة "غراد" الصاروخية".

المصدر: نوفوستي