الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري عملية تفتيش في محطتين ذريتين في أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أجرت هذا الأسبوع عملية تفتيش في محطتي "روفنو" و"خميلنيتسكي" الذريتين في أوكرانيا.

وقالت الوكالة الدولية في بيان لها، يوم الجمعة، إن عملية التفتيش جرت في إطار "الأنشطة للتصدي لخطر نشوب الحالات الطارئة النووية أثناء النزاع المسلح الجاري".

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وأشار البيان إلى أن المحطتين تضررتا على الرغم من أنهما ليستا بالقرب من خط الجبهة، وتحديدا جراء انقطاع الكهرباء من الخطوط الخارجية، واضطرتا لتشغيل مولدات احتياطية للطاقة.

وكانت الوكالة قد أعلنت في أوائل ديسمبر الجاري عن إجراء عملية تفتيش في محطة "جنوب أوكرانيا" الذرية، إضافة إلى زيارة تفقدية لمحطة تشيرنوبل غير العاملة والمنطقة العازلة حولها.

المصدر: نوفوستي