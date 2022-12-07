"روساتوم" تؤكد استحالة تسليم محطة زابوروجيه لوكالة الطاقة الذرية الدولية

قال رينات كاراتشا مستشار مدير عام هيئة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، إن انتقال محطة زابوروجيه الكهروذرية إلى إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستحيل من حيث المبدأ.

وشدد على عدم وجود أية نواظم قانونية تسمح بتنفيذ هذه العملية.

وأضاف: "انتقال المحطة إلى إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني من حيث الواقع انتقالها إلى سيطرة أوكرانيا. ويظهر لدينا طبيعي: كيف ستخضع المحطة لسيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هذه المسألة لا ينظمها ميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا أي وثائق قانونية دولية أخرى. هذا مستحيل من حيث المبدأ اليوم. لقد ابتدع أحدهم هذه القصة ثم انتشرت في نهاية المطاف في المجال المعلوماتي <...> إنها ببساطة مستحيلة".

وأشار المستشار إلى أن الوكالة الدولية، لا تملك صلاحيات إدارة المحطات الكهروذرية.

في وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث، أو رفع السيطرة الروسية عنها، لأنها على أرض أصبحت روسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "نوفوستي"، إنه "لا يمكن الحديث عن إخراج محطة زابوروجيه الذرية من السيطرة الروسية أو تسليمها لأي طرف ثالث".

المصدر: نوفوستي

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