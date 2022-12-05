موسكو تنفي إجراء أي مفاوضات مع كييف حول منطقة آمنة بمحطة زابوروجيه

نفت وزارة الخارجية الروسية إجراء أي مفاوضات مع كييف حول منطقة آمنة بمحطة زابوروجيه الكهرذرية، مشيرة إلى مباحثات مع وكالة الطاقة الذرية حول الحماية الإشعاعية للمحطة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، تعليقا على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن خبراء الوكالة على وشك التوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا حول منطقة آمنة في زابوروجيه: "تجدر الإشارة أولا إلى أنه لا توجد مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه".

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وأضافت: "نبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعايير المحتملة لمنطقة حماية إشعاعية ومادية لمحطة زابوروجيه، فيما الوكالة تحاول التفاعل مع أوكرانيا".

وتابعت: "من السابق لأوانه القول إن الطرفين بصدد التوصل إلى اتفاق. والسؤال هو ما إذا كانت كييف مستعدة للالتزام بوقف قصف المحطة ومحاولات استرجاعها. وهل ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على ضمان تنفيذ هذه الاتفاقات من قبل الأوكرانيين".

المصدر: نوفوستي