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غروسي: نواصل العمل بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية

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غروسي: نواصل العمل بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
Globallookpress
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنه يواصل العمل "بشأن الإنشاء العاجل لمنطقة أمنة حول محطة زابوروجيه النووية مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.


وذكرغروسي إن الوكالة ستعزز وجودها في جميع محطات الطاقة النووية.

وأشار غروسي: "نواصل عملنا المشترك مع وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، بشأن الإنشاء العاجل لمنطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما أكدت أن الوكالة ستعزز وجودها في جميع محطات الطاقة النووية ".

وكتب غروسي على تويتر معلقا على لقائه مع كوليبا في بوخارست: "نواصل عملنا المشترك بشأن الإنشاء العاجل لمنطقة أمنية وحماية نووية حول محطة الطاقة النووية زابوروجيه".

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 المصدر: تاس 

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