غروسي يجري محادثات مع الجانب الروسي حول الوضع في محطة زابوروجيه النووية

أفادت المنظمة الدولية للطاقة الذرية بأن مديرها العام رافائيل غروسي أجرى محادثات مع رئيس مؤسسة "روس آتوم" الروسية ألكسي ليخاتشوف باسطنبول بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية.

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة اليوم الأربعاء: "التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم في اسطنبول بالوفد الروسي برئاسة المدير العام لمؤسسة "روس آتوم"، ألكسي ليخاتشوف لإجراء مشاورات حول الجوانب التشغيلية المرتبطة بالأمن في محطة زابوروجيه النووية... وحول الإنشاء السريع لمنطقة الأمن والحماية النووية".

وأعلنت الوكالة، سابقا، أن غروسي قام بتنشيط جهوده الهادفة إلى إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوروجيه النووية بعد القصف المكثف على المحطة يومي العطلة الماضيين.

المصدر: نوفوستي