مسؤول: شهدنا أشد قصف أوكراني على محطة زابوروجيه النووية في 19-20 نوفمبر الجاري

أفاد مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إينيرغو أتوم"، رينات كارتشا بأن محطة زابوروجيه النووية تعرضت في 19 و20 نوفمبر الجاري لأشد قصف من جانب القوات الأوكرانية.

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وقال في حديث لوكالة "تاس": "يومي السبت والأحد سجلنا أشد قصف. لم نشهد سابقا إطلاق 12 قذيفة. في الوقت السابق كانت (القوات الأوكرانية) تطلق ما بين 5 و6 قذائف. واستخدمت المسيرات والمدفعية.. والآن أطلقوا النار من مدافع عيار 155 (وأطلقت 12 قذيفة) خلال 25 دقيقة السبت الماضي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، أن القوات الأوكرانية استأنفت قصفها لمحطة زابوروجيه النووية بعد توقف استمر شهرين. ووفق معلوماتها أطلقت القوات الأوكرانية في 19 و20 نوفمبر الماضي 25 قذيفة على الأقل على المحطة، مما أسفر عن تدمير سقف في المبنى الخاص رقم 2 حيث يتم تخزين الوقود النووي.

المصدر: تاس