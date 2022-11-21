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الطاقة الذرية: القرار حول محطة زابوروجيه النووية يعد توصية

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الطاقة الذرية: القرار حول محطة زابوروجيه النووية يعد توصية
Sputnik
محطة زابوروجيه النووية
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أعلن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف، أن قرار الوكالة الذي يدعو روسيا إلى "التخلي عن اداعاءتها أنها تملك محطة زابوروجيه النووية"، يعد توصية.

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وقال تشوداكوف في بث قناة "روسيا-24"، اليوم الاثنين: "إنه ليس قرارا للمدير العام أو نواب المدير العام. إنه قرار لأعضاء مجلس المدراء، ومن 34 عضوا في المجلس صوت 24 عضوا لهذا القرار وعارضته روسيا والصين وامتنعت 8 دول عن التصويت".

وأضاف: "أشير إلى أن كل توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها هذا القرار، تعد توصية".

المصدر: تاس

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