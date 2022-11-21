الطاقة الذرية: القرار حول محطة زابوروجيه النووية يعد توصية

أعلن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف، أن قرار الوكالة الذي يدعو روسيا إلى "التخلي عن اداعاءتها أنها تملك محطة زابوروجيه النووية"، يعد توصية.

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وقال تشوداكوف في بث قناة "روسيا-24"، اليوم الاثنين: "إنه ليس قرارا للمدير العام أو نواب المدير العام. إنه قرار لأعضاء مجلس المدراء، ومن 34 عضوا في المجلس صوت 24 عضوا لهذا القرار وعارضته روسيا والصين وامتنعت 8 دول عن التصويت".

وأضاف: "أشير إلى أن كل توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها هذا القرار، تعد توصية".

المصدر: تاس