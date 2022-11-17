 
مباشر

روسيا والصين تصوتان ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أوكرانيا

أخبار العالم

روسيا والصين تصوتان ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أوكرانيا
Legion-Media Steinach
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u73t

صوتت روسيا والصين ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووي في أوكرانيا، الذي أكدت الوكالة فيه عدم اكتشاف أي دليل على تطوير أوكرانيا "قنبلة قذرة".

وجاء في بيان للبعثة الروسية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى خلال اجتماعه يوم 17 نوفمبر قرارا تم إعداده بشكل غير مهني، وهو يتخطى حدود تفويض الوكالة ويتضمن أخطاء حقيقية، بشأن قضايا الأمن النووي والأمن النووية الفيزيائي والضمانات في أوكرانيا".

وأضافت البعثة أن "هذه هي خطوة أخرى نحو تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

إقرأ المزيد
الطاقة الذرية تعلن عدم العثور على أدلة تثبت تصنيع كييف
الطاقة الذرية تعلن عدم العثور على أدلة تثبت تصنيع كييف "قنبلة قذرة"

وأعربت البعثة الروسية عن ارتياحها إزاء عدم تأييد هذا القرار من قبل "البلدان التي تعيش فيها غالبية البشرية"، مشيرة إلى أن روسيا والصين صوتتا ضد القرار وأن فيتنام وكينيا والهند وناميبيا وباكستان والسعودية وجنوب إفريقيا امتنعت عن التصويت.

وأكد قرار الوكالة الذرية أن المفتشين الذي زاروا 3 مواقع في أوكرانيا "لم يكتشفوا أي دليل على أنشطة نووية غير معلن عنها أو مواد مرتبطة بتطوير "قنبلة قذرة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا