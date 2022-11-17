الطاقة الذرية تعلن عدم العثور على أدلة تثبت تصنيع كييف "قنبلة قذرة"

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس قرارا يؤكد عدم العثور على دليل يثبت صنع أوكرانيا "قنبلة قذرة".

وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني: "يرحب مجلس المحافظين بتقييم المدير العام بأن الوكالة لم تعثر على أي دليل على نشاط نووي غير معلن أو مواد ذات صلة بتطوير "القنابل القذرة" في ثلاثة مواقع في أوكرانيا".

وأكد مدير الوكالة رافائيل غروسي، في وقت سابق أن خبراء الوكالة أنهوا تفتيش ثلاثة مواقع أوكرانية، ولم يجدوا أي أدلة على نشاط نووي غير معلن تمارسه كييف.

المصدر: تاس