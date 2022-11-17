 
مباشر

الطاقة الذرية تعلن عدم العثور على أدلة تثبت تصنيع كييف "قنبلة قذرة"

أخبار العالم

الطاقة الذرية تعلن عدم العثور على أدلة تثبت تصنيع كييف
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u73m

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس قرارا يؤكد عدم العثور على دليل يثبت صنع أوكرانيا "قنبلة قذرة".

وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني: "يرحب مجلس المحافظين بتقييم المدير العام بأن الوكالة لم تعثر على أي دليل على نشاط نووي غير معلن أو مواد ذات صلة بتطوير "القنابل القذرة" في ثلاثة مواقع في أوكرانيا".

وأكد مدير الوكالة رافائيل غروسي، في وقت سابق أن خبراء الوكالة أنهوا تفتيش ثلاثة مواقع أوكرانية، ولم يجدوا أي أدلة على نشاط نووي غير معلن تمارسه كييف.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا