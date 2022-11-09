موسكو مستعدة للسماح للطاقة الذرية بزيارة مواقعها النووية في القرم

أعرب عضو الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ألكسندر شيفتشينكو، عن استعداد موسكو لإتاحة زيارة خبراء وكالة الطاقة الذرية للمواقع النووية بمدينة سيفاستوبول الروسية بالقرم.

وقال شيفتشينكو في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2022: "موقف روسيا تجاه المواقع النووية في القرم واضح في وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 10 يونيو 2015. مواقعنا في مدينة سيفاستوبول مدرجة على القائمة الروسية للمواقع النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "روسيا مستعدة لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية في هذه المواقع، التي لا علاقة لها بالضمانات في أوكرانيا".

يذكر أن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي مجموعة من التدابير التي تطبقها الوكالة للتأكد من أن المواقع النووية تستخدم للغرض المقصود منها، وأن المواد النووية تستخدم للأغراض السلمية، وروسيا بلد مؤسس للوكالة الدولية.

المصدر: تاس