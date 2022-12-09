الخارجية الروسية تدعو لتعزيز رفع العقوبات عن الأسمدة بشكل قانوني

صرح نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، بأن روسيا ستسعى إلى تغيير اللوائح من أجل تعزيز قانون سحب المواد الغذائية والأسمدة الروسية من العقوبات.

وقال غروشكو: "الوثيقة الرئيسية هي مذكرة أبرمت بين روسيا والأمم المتحدة، بشأن إزالة جميع العقبات أمام التجارة في السلع الزراعية والغذائية، بما في ذلك الحبوب والأسمدة".

وأضاف: "نحن نسعى باستمرار إلى التنفيذ الكامل لهذه المذكرة، وقد قدمت دول الاتحاد الأوروبي بعض الاستجابة، ولكن تم التعبير عنها في التغييرات أو التوضيحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية للوائح المعتمدة بالفعل.. نواصل الإصرار على عدم تقديم هذه الاستجابة عن طريق التوضيحات التي ليس لها قوة قانونية، ولكن من خلال تغيير اللوائح وسحب المواد الغذائية والأسمدة الروسية من العقوبات".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن ست دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، دعت بروكسل إلى تعديل العقوبات ضد روسيا حتى لا تتدخل في إمدادات الغذاء والأسمدة.

وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية قدمت توصيات بشأن السماح بنقل الحبوب والأسمدة الروسية، فإن العديد من الحكومات ومشغلي النقل يقولون إنهم غير موثوقين بما يكفي لضمان الحماية القانونية.

المصدر: نوفوستي