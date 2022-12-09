رويترز: الإدارة الأمريكية بصدد تقديم وسائل دفاع جوي لأوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية ستعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن حزمة المساعدات ستتضمن وسائل لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني والتصدي لطائرات مسيرة.

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ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا كذلك صواريخ لأنظمة HIMARS، وعربات مدرعة من نوع Humvee ومولدات الطاقة.

ومن المخطط أن يتم تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من مستودعات البنتاغون.

وحسب الوكالة، قد يتم الإعلان عن المساعدات الجديدة رسميا يوم الجمعة 9 ديسمبر.

المصدر: رويترز