صحيفة: البنتاغون عدّل صواريخ HIMARS المعدّة لأوكرانيا لمنع بلوغها روسيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن البنتاغون عدّل أنظمة HIMARS الصاروخية المخصصة لأوكرانيا، لمنع قذائفها من الوصول إلى أراضي روسيا.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية للصحيفة، يوم الاثنين، إن التعديلات التي قام بها البنتاغون سريا على راجمات الصواريخ تجعلها غير قادرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى، بما فيها صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى نحو 320 كلم.

وحسب المصادر، فإن التعديلات تضمن استحالة استخدام صواريخ ATACMS حتى في حال تمكنت أوكرانيا من شرائها من دول أخرى، أو استخدام أنواع أخرى من الصواريخ البعيدة المدى في حال تمكنت كييف من تطويرها أو الحصول عليها.

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ورفض البنتاغون التعليق رسميا على تلك المعلومات، حيث قال المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر إنه "انطلاقا من اعتبارات أمن العمليات، لا نعلق علنيا على تركيبة الأنظمة التي تقدم للحلفاء والشركاء".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تبقى ملتزمة بتزويد أوكرانيا بالقدرات التي تحتاج إليها للتصدي للعدوان الروسي".

يذكر أن الولايات المتحدة قدمت ما لا يقل عن 20 راجمة صواريخ من نوع HIMARS، يمكن إطلاق صواريخ مختلف المدى. وحسب المصادر المفتوحة، زودت الولايات المتحدة كييف بصواريخ GMLRS التي يصل مداها إلى 80 كلم.

المصدر: "وول ستريت جورنال"