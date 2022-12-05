وسائل إعلام تكشف الخسائر الحقيقية للترسانة الأمريكية بسبب أوكرانيا

أفادت مجلة "National Review" بأن الولايات المتحدة استخدمت بسبب النزاع الأوكراني، مخزوناتها من منظومة "ستينغر" الصاروخية المحمولة وصواريخ "جافلين" المصممة لعدة سنوات مقبلة.

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ونقلت المجلة عن المدير العام لشركة "Raytheon" للصناعات العسكرية، غريغ هييس قوله: "تنحصر القضية في أنه تم في الأشهر الأولى من النزاع استهلاك الكثير من احتياطاتنا. لقد استخدمنا ما يعادل إنتاج 13 سنة من أنظمة "ستينغر" وما يعادل إنتاج 5 سنوات من "جافلين".

وأضاف أن مسألة إعادة الإمداد تعتبر حادة للغاية، مذكرا بأن البنتاغون لم يقم بشراء منظومات الدفاع الجوي المحمولة منذ عام 2004.

من جانبه أفاد صحفي المجلة، جيمي كوين، بأن واشنطن وجهت 5500 وحدة من صواريخ "جافلين" و1400 وحدة من أنظمة "ستينغر" إلى أوكرانيا كمساعدة عسكرية، مشيرا إلى أن شركة "Raytheon" فازت بمناقصة بقيمة 624 مليون دولار لتجديد احتياطات الجيش الأمريكي.

كما نقل عن وزيرة الجيش الأمريكي كريستينا وورموث خلال منتدى "Reagan National Defense" الدفاعي قولها إن البنتاغون وقع العديد من العقود بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار لتجديد الذخيرة المستنفدة بسبب دعم أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته عبر كوين عن اعتقاده بأن محاولات البنتاغون لزيادة إنتاج الأسلحة لا تزال في حالة غموض، وذلك بسبب غموض السياسة التي سيمارسها الجمهوريون الذين فازوا بأغلبية المقاعد في مجلس النواب الأمريكي، تجاه أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي