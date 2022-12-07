الكرملين يعلق على اعتقالات ألمانيا في قضية "الانقلاب"
Globallookpress CHROMORANGE Bilderbox
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubra
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن اعتقال المشتبه في قيامهم بالتحضير لانقلاب في ألمانيا مشكلة داخلية لا شأن لروسيا بها.
جاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف حيث تابع: "هذه مشكلة داخلية في ألمانيا، وهم أنفسهم يصرحون بأنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل روسي، وليس لدينا ما نقوله بهذا الشأن".
وكانت وكالات إنفاذ القانون الألمانية قد أجرت عمليات تفتيش واعتقالات واسعة النطاق في وقت سابق اليوم فيما سمي بـ "تحضير لانقلاب" يشتبه في تورط أنصار مجموعة يمينية راديكالية التآمر بشأنه. وقد تم اعتقال 25 شخصا، ويجري اتخاذ إجراءات عملية ضد 27 آخرين.
المصدر: تاس