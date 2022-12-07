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الكرملين يعلق على اعتقالات ألمانيا في قضية "الانقلاب"

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الكرملين يعلق على اعتقالات ألمانيا في قضية
Globallookpress CHROMORANGE Bilderbox
صورة أرشيفية
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن اعتقال المشتبه في قيامهم بالتحضير لانقلاب في ألمانيا مشكلة داخلية لا شأن لروسيا بها.

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جاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف حيث تابع: "هذه مشكلة داخلية في ألمانيا، وهم أنفسهم يصرحون بأنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل روسي، وليس لدينا ما نقوله بهذا الشأن".

وكانت وكالات إنفاذ القانون الألمانية قد أجرت عمليات تفتيش واعتقالات واسعة النطاق في وقت سابق اليوم فيما سمي بـ "تحضير لانقلاب" يشتبه في تورط أنصار مجموعة يمينية راديكالية التآمر بشأنه. وقد تم اعتقال 25 شخصا، ويجري اتخاذ إجراءات عملية ضد 27 آخرين.

المصدر: تاس

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