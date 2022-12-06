الكرملين: روسيا لم تحصل على شقة في المنزل الأوروبي المشترك

صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف بأن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لم تحصل على شقة في المنزل الأوروبي المشترك، ولم يُسمح لها بذلك.

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جاء ذلك خلال كلمته في منتدى العلم والخبرة الدولي الثامن "قراءات بريماكوف"، حيث تابع بأن "احتمالات ذلك كانت وهمية، والآن وبعد ثلاثة عقود من انهيار الاتحاد السوفيتي تتخلص روسيا من تلك الأوهام، حيث لم تصبح روسيا جزءا لا يتجزأ من أوروبا الأكبر، ولم تتسلم شقة في المنزل الأوروبي المشترك، ولم يسمح لنا بالقيام بذلك، وهذا ما نفهمه الآن".

وتابع أوشاكوف بأن حديث الكثيرين، في وقت سابق، بهذا الشأن، وإيمانهم بإمكانية تنفيذ مبادئ شارل ديغول بشأن مشروع المساحة المشتركة مع الأوروبيين من لشبونة وحتى فلاديفوستوك فقد "أصبح من الواضح الآن للجميع أن هذا المشروع قد فشل"، مشيرا على أنه حتى الاتحاد الأوروبي تخلى عن هذه الأفكار، ناهيك عن الولايات المتحدة الأمريكية، التي، وبعبارة ملطفة، "لم تساهم كثيرا في تنفيذها، وإنما رفضت بشكل قاطع مراعاة مصالحنا الأمنية الأولية، والمفهومة بشكل عام".

المصدر: نوفوستي