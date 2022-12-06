بوتين: أفكار بريماكوف حول النظام العالمي مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أفكار وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأسبق يفغيني بريماكوف حول النظام العالمي مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك خلال تحيته للمشاركين في منتدى العلم والخبرة الدولي الثامن "قراءات بريماكوف"، حيث أكد أن أفكار رجل الدولة البارز والمفكر يفغيني بريماكوف حول مستقبل النظام العالمي، استنادا إلى تحليله العميق للعمليات الموضوعية والتوقعات العلمية، هي "أشد ما يحتاج إليه العالم اليوم".

وأعرب بوتين عن ثقته في أن المناقشات في المنتدى ستكون مثيرة للاهتمام، وذات مغزى، مع وجود عناصر للتنبؤ والعمل على إيجاد حلول للمشكلات المعقدة التي تواجه المجتمع الدولي.

المصدر: نوفوستي