تحدث ضابط استطلاع روسي، عن دبابات أوكرانية تم لحم أبراجها من الخارج، تقترب من تجمعات القوات الروسية ببطء، مطلقة إشارة الاستغاثة SOS.

وقال ضابط القوات الروسية الخاصة للمنطقة العسكرية الغربية في قرية نوفوسيلوفسكايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن الجنود داخل هذه الدبابات، والمدرعات الملحومة يعمدون الاقتراب ببطء، وإيقاف المركبات بين فترة وأخرى، وإطلاق رمز الاستغاثة SOS من خلال الطرق على معدن المركبة".

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وأوضح، أنه يتم حشر هؤلاء الجنود داخل الدبابات وتحويلهم إلى انتحاريين بالقوة، حتى لا يتمكنوا من الهرب، لكنهم بشر ويريدون أن يعيشوا، لذا يستخدمون رمز الاستغاثة SOS، بإطلاق 3 طرقات قصيرة – 3 طويلة – 3 قصيرة، ليقوم الخبراء الروس بإخراجهم منها.

وأشار إلى أن الجنود المحتجزين داخل هذه الدبابات، لا يرغبون بخوض المعارك، كونها تعني الموت المحتم.

المصدر: نوفوستي