الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت الهجمات التي حاول الجيش الأوكراني شنها على عدة محاور خلال اليوم الماضي، كما أنها أسقطت طائرتين حربيتين للعدو في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الدفاع الروسية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي إن طائرة مقاتلة روسية أسقطت طائرة "ميغ-29" للعدو في منطقة بلدة أوكرانيكا في جمهورية دونيتسك، مضيفة أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة "سو-25" أوكرانية في منطقة بلدة نيكولسكويه في دونيتسك أيضا، بينما تم إسقاط 7 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة خلال يوم.

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وذكر التقرير أن الوحدات الأوكرانية تكبدت خسائر في الأفراد والمعدات خلال محاولات هجوم فاشلة على عدة محاور، حيث خسرت أكثر من 50 جنديا ودبابتين على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وأكثر من 100 جندي بين قتيل وجريح، إضافة إلى دبابتين، على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، كما استسلم هناك 11 جنديا أوكرانيا.

وعلى محور جنوب دونيتسك تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا ودبابة واحدة.

وأصيبت خلال يوم سبعة مراكز قيادة للقوات الأوكرانية، و78 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات في 184 منطقة، إضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في قرية تشاسوف يار بجمهورية دونيتسك.

وفي منطقة زابوروجيه، تم استهداف ثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة القوات الأوكرانية.

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 336 طائرة، و177 مروحية، و2599 طائرة بدون طيار، و391 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6953 دبابة ومدرعة أخرى، و908 راجمات صواريخ، و3648 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7437 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية