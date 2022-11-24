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البرلمان الأوروبي يحظر إصدار تأشيرات لحاملي جوازات صادرة في المناطق الروسية الجديدة

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البرلمان الأوروبي يحظر إصدار تأشيرات لحاملي جوازات صادرة في المناطق الروسية الجديدة
AP
مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا
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وافق البرلمان الأوروبي على حظر إصدار التأشيرات الأوروبية لحاملي جوازات السفر الروسية الصادرة في المناطق الروسية الجديدة وكذلك في شبه جزيرة القرم وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

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وخلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، صوت 531 نائبا لصالح هذا الاقتراح، فيما عارضه 7 نواب وامتنع 34 نائبا عن التصويت.

وجاء نص الاقتراح: "بهدف ضمان السياسة الموحدة في مجال التأشيرات والموقف الموحد من الفحوصات التي يخضع لها الأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية لا يجوز اعتبار أي وثائق روسية صادرة في (هذه) المناطق، أو الأشخاص المقيمين في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا أو المناطق التي انفصلت عن جورجيا، وثائق صالحة لإصدار التأشيرة وعبور الحدود الخارجية".

وفي الوقت ذاته أشار واضعو المبادرة إلى ضرورة إجراء استثناءات للمواطنين الروس الذين كانت لديهم جوازات سفر روسية قبل بداية إصدار هذه الوثائق في هذه المناطق".

وأضاف المكتب الصحفي للبرلمان الأوروبي أن هذه الاستثناءات يجب أن تشمل أيضا الأشخاص الذين "كانوا قاصرين أو غير مؤهلين قانونيا وقت إصدار الجوازات".

وأوضح: "ومع ذلك فإنه مايزال بإمكان الأشخاص الفارين من النزاع في أوكرانيا دخول الاتحاد الأوروبي لأسباب إنسانية".

وسيتم نقل هذا الاقتراح إلى المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كي تصدق على القائمة الدقيقة للوثائق التي لن يتم قبولها لإصدار التأشيرات. وستدخل هذه القيود حيز التنفيذ بعد الموافقة الرسمية عليها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ونشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

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