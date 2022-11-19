الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجومية أوكرانية معززة بالمرتزقة باتجاه كوبيانسك

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أحبطت محاولات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بالمرتزقة في اتجاه كوبيانسك، وتمت تصفية أكثر من 60 جنديا ومرتزقا.

وجاء في البيان اليومي عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه كوبيانسك، أحبطت قواتنا المسلحة هجمات المجموعات التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بالمرتزقة، من مناطق بيرشوترافنيف، كيسلوفكا، كراخمالنوي في منطقة خاركوف، وتمت تصفية أكثر من 60 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، وتم تدمير ثلاث دبابات، وعربة قتال مشاة، وناقلتي جند مصفحتين.

في اتجاه كراسنو - ليمانسك، تم إحباط محاولة هجومية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية مع مجموعتين تكتيكيين في اتجاه شيرفونوبوبوفكا وبلوشانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتمت تصفية نحو 50 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتال مشاة ومدرعتين.

في سياق العمليات الهجومية التي قامت بها القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، تمت تصفية أكثر من 120 جنديا أوكرانيا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات.

دمرت قواتنا المسلحة تسعة مواقع قيادة عسكرية أوكرانية في مناطق كيسلوفكا وإيفانوفكا وكراخمالنوي وبيريستوفوي في منطقة خاركوف وسيريبريانكا وفوديانو بجمهورية دونيتسك الشعبية وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفيسيل ونوفورايسك بمنطقة خيرسون.

في منطقة أفديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.

أسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 10 طائرات بدون طيار أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك.