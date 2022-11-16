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الأسطول الخامس الأمريكي يعلق على تقارير الهجوم بمسيرة مفخخة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

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الأسطول الخامس الأمريكي يعلق على تقارير الهجوم بمسيرة مفخخة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان
AP
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في حديث لشبكة "سي إن إن"، أفاد المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس تيموثي هوكينز بأن الأسطول "على علم بحادث" وقع في خليج عمان ليلة أمس الثلاثاء.

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مصادر: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان
مصادر: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

وكانت شركة "إيسترن باسيفيك" للملاحة قد أوضحت في بيان أن إحدى سفنها التجارية التي تحمل شحنة من زيت الغاز وتدعى "باسيفيك زركون" أصيبت بقذيفة على بعد 150 ميلا (نحو 240 كيلومترا) قبالة سواحل عمان، أمس الثلاثاء.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"،  تابعت الشركة: "نحن على اتصال بالسفينة ولا توجد تقارير عن إصابات أو تلوث.. وجميع أفراد الطاقم آمنون".

وأضافت:"هناك بعض الأضرار الطفيفة التي لحقت ببدن السفينة، ولكن لا يوجد تسرب للحمولة أو دخول المياه إليها"، في حين أظهرت حركة المرور البحري آخر موقع معروف للسفينة المزعومة قبالة سواحل عمان بالقرب من ليوا يوم الاثنين الماضي.

 ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول دفاعي قوله إن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة تحمل قنابل.

المصدر: "سي إن إن" + "أ ب"

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