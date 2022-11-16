مصادر: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان
AFP
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قال مسؤول دفاعي لوكالة "الأسوشيتد برس"، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة تحمل قنابل.
وأفاد المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط بأن الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.
وكشف أن الناقلة "باسيفيك زيركون" كانت ترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة "باسيفيك شيبينغ"، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.
وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للوكالة: "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
المصدر: AP