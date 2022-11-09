"بلومبرغ": هنغاريا ستمنع تسليم 18 مليار يورو لزيلينسكي

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن هنغاريا ستمنع خطة الاتحاد الأوروبي لتحويل 18 مليار يورو إلى سلطات كييف في إطار برنامج المساعدة المالية.

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ونقلت الوكالة عن مصادر أن الجانب الهنغاري أخبر وزراء مالية بلدان الاتحاد الأوروبي خلال لقاء ببروكسل بأنه لن يدعم إعداد حزمة من المساعدة لأوكرانيا للعام المقبل.

وقالت: "ستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، منح كييف قروضا تفضيلية على أساس أكثر استقرارا، لكن هذه المبادرة ستتطلب استخدام الاحتياطيات الإضافية الموجودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي. وقال وزير المالية الهنغاري، ميخالي فارغا، لزملائه إنه لن يدعم مثل هذا المقترح الذي يتطلب موافقة عليه بالإجماع من قبل 27 حكومة".

وأعلنت المفوضية الأوروبية في مايو الماضي عن تقديم حزمة استثنائية للمساعدات المالية لأوكرانيا بمبلغ 9 مليارات يورو. ويتطلب تخصيص هذه الأموال تقديم الاقتراح الرسمي من جانب المفوضية الأوروبية ثم تلقي الموافقة عليه من جانب مجلس بلدان الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وقد نسق الاتحاد الأوروبي رسميا تخصيص 6 من أصل 9 مليارات يورو، لكن تسليم هذه الأموال لأوكرانيا لم يتم بشكل كامل حتى الآن. وتم تخصيص مليار يورو في أغسطس الماضي ومليارين آخرين في أكتوبر الماضي. وتتوقع كييف الحصول على 3 مليارات أخرى بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي